Balata sulla B a 20: “Accolte le nostre istanze. È un passo gigantesco”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega B Mauro Balata si è detto soddisfatto per la decisione del Consiglio Federale di portare a 20 squadre il format della Serie B dalla prossima stagione: “Siamo soddisfatti, sono state accolte le nostre istanze e le esigenze che avevamo formulato di una riforma che riguarda il format dei campionati. Oggi è stato fatto un passo gigantesco. Si tratta di una riforma storica, visto che la B torna a 20 squadre dopo molti anni – aggiunge Balata al sito della Lega B – e con norme che prevedono format per A e B con numero di squadre non inferiore a 18 e a 40 per la Lega Pro. Inoltre abbiamo ottenuto che se ci saranno posti vacanti andranno solamente a società di Serie B per scorrimento di classifica. Un altro motivo di soddisfazione è che la Federazione ha voluto esplicitare con questa norma l’interpretazione di concetti già presenti nell’ordinamento sportivo, e ciò a ulteriore conferma che l’operato estivo della Lega B è stato conforme alle regole vigenti, mettendo così finalmente la parola fine a una stagione di contenziosi che oggi perdono definitivamente di significato”.