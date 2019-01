© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega B Mauro Balata si è detto soddisfatto per la decisione del Consiglio Federale di portare a 20 squadre il format della Serie B dalla prossima stagione: “Siamo soddisfatti, sono state accolte le nostre istanze e le esigenze che avevamo formulato di una riforma che riguarda il format dei campionati. Oggi è stato fatto un passo gigantesco. - ha spiegato Balata al termine del Consiglio come riporta il sito della Lega B - Saranno cinque promozioni dalla Lega Pro e abbiamo ottenuto che se ci saranno posti vacanti andranno solamente a società di Serie B per scorrimento di classifica”.