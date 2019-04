© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brescia e il Brescia sono da sempre nel cuore di Mario Balotelli nonostante l’attaccante classe ‘90 non abbia mai vestito la maglia delle Rondinelle. Non lo ha mai nascosto il diretto interessato che in più di un’occasione in passato ha dichiarato che un giorno gli piacerebbe giocare al Rigamonti con la maglia biancoblù addosso.

Nelle ultime settimane però è partito quello che sembra un vero e proprio corteggiamento da parte del centravanti attraverso il proprio profilo instagram. Prima una stories in cui su sfondo azzurro capeggiavano le parole, in bianco, di uno dei cori più in voga del momento - “Forse chissà succederà Brescia... canta con noi che torniamo in serie A” - poi un’altra, nella giornata di ieri, con la foto della curva bresciana in festa e la scritta “ve lo meritereste” con tanto di cuore rosso. Infine un video sempre della tifoseria bresciana che canta e salta allo stadio con la scritta “Ma è una tifoserie o delle bombe a mano” (e ben tre cuori) a commento della intensità del coro dei tifosi.

Chissà se in estate questo corteggiamento porterà al matrimonio fra Brescia e Balotelli. Un matrimonio non semplice perché l’attaccante ha uno stipendio importante al Marsiglia, anche se a luglio si libererà e potrà accasarsi altrove a costo zero. Cellino, che in passato a Cagliari ci ha abituato a colpi importanti, potrebbe così farci un pensierino puntando sulla voglia di tornare in Italia di Balotelli e sulla sua voglia di riscatto anche in chiave azzurra. Prima però il Brescia dovrà conquistare la Serie A, poi si potrà pensare al mercato.