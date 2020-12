Balotelli trascina il Monza, in risalita Reggina ed Entella. Il punto sulla B

La fine del 2020 è nel segno di Mario Balotelli. Super Mario esordisce con il Monza di Berlusconi e gli bastano 4' per battere Belec e trascinare i lombardi alla vittoria contro la capolista Salernitana.

Per la formazione di Brocchi è la terza vittoria consecutiva che la porta a soli due punti dalla zona Serie A con Empoli e Salernitana appaiati in testa a 31 punti, ma con animo diametralmente opposto: i toscani non hanno mai perso nelle ultime cinque gare anche se hanno perso una ghiotta occasione per andare in solitaria in vetta, mentre i campani devono cedere dopo due vittorie di fila. Per Balotelli l'ennesima rinascita e una curiosità: due reti segnate nel 2020, entrambe alle due squadre di Lotito, a gennaio alla Lazio e a dicembre alla Salernitana. Nella zona playoff vince solo il Monza, tutte le altre pareggiano o perdono. Come la Spal che cede in casa 3-2 contro il Brescia che riscatta la sconfitta contro l'Empoli. Frena anche il Cittadella che pareggia 2-2 nell'altro big match di giornata, contro il Lecce.

Fermo, invece, il Frosinone che per il Covid-19 ha visto rinviata la gara contro il Pisa. Il Chievo rimane ai bordi della zona playoff riacciuffando nel finale il Venezia trascinato da Forte. Le due squadre più in forma, però, sono nelle zone medio-basse della classifica: la Reggina con Baroni vince ancora e mette a segno sette punti nelle ultime tre gare, considerato l'esordio da incubo (1-3 contro il Cittadella), gli amaranto iniziano a carburare con il cambio di modulo (il passaggio al 4-2-3-1) possano sperare in un campionato più sereno.

Riscatto anche per l'Entella che vince ancora, questa volta contro il Vicenza. Le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere sono tutte raccolte in pochi punti. In crisi anche la Reggiana che ha perso 4 delle ultime 5 gare: pesante il k.o. esterno contro il Pordenone che risale in classifica.

La Serie B non si ferma ed è in campo anche lunedì 4 gennaio. Spiccano Lecce-Monza per la zona playoff e Ascoli-Reggina per la zona medio-bassa della graduatoria.

RISULTATI E MARCATORI

Cittadella-Lecce 2-2 8' Ogunseye (C), 18' e 45' Coda (L), 65' Tavernelli (C)

Pescara-Cosenza 0-0

Pordenone-Reggiana 3-0 21' Diaw, 42' Zammarini, 52' Ciurria

Reggina-Cremonese 1-0 46' Folorunsho

Monza-Salernitana 3-0 4' Balotelli, 45' Barillà, 95' Armellino

Empoli-Ascoli 1-1 2' Bajic (A), 72' Moreo (E)

Vicenza-Entella 0-1 60' Koutsoupias

Spal-Brescia 2-3 7' Valoti (S), 56' Jagiello (B), 57' Valoti (S), 70' Rig. Donnarumma, 87' Bjarnason (B)

Chievo-Venezia 1-1 10' Forte (V), 93' Gigliotti (C)

CLASSIFICA

Salernitana 31 punti

Empoli 31

Monza 29

Cittadella 27

Spal 26

Frosinone 25

Lecce 25

Venezia 24

Pordenone 21

Brescia 21

Chievo 21

Pisa 19

Reggina 17

Vicenza 16

Cremonese 15

Reggiana 15

Cosenza 15

Pescara 13

Entella 11

Ascoli 10