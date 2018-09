Il noto giornalista Claudio Beneforti, a RMC Sport Live Show, ha parlato così della convocazione di Nicolò Zaniolo in Nazionale Maggiore: "E’ un invito a tutti i giovani di lavorare e mettersi in evidenza. Insomma uno sprone ai giocatori. Un messaggio ai tecnici? Chi deve salvare...

Palermo, Zamparini: "In stagione altri 15 milioni. Vogliamo la A"

Spezia, Gyasi: "Felice del primo gol in B. Di Natale? Ci insegnerà tanto"

Spezia, Bachini in prova. Potrebbe essere l'innesto last minute

Pescara, Cocco: "Sapevo di non essere finito. Ora voglio la doppia cifra"

Spezia, rinnovi in arrivo per Maggiore e Vignali

Palermo, Falletti: “Io e Coronado diversi. Voglio la A in rosanero”

Livorno, in arrivo il centrocampista Moretti

Lecce, retroscena Mancosu. In estate ha rifiutato il Cagliari

Cosenza, svelate le maglie del ritorno in Serie B

Salernitana, Rosina reinserito nella lista Over 23

Banevento, doppio innesto per i Giovanissimi: ecco Vacchiano e Marrone

Il Benevento conclude due innesti per i Giovanissimi Regionali. Si tratta del difensore centrale Giuseppe Marrone e dell'attaccante esterno/seconda punta Giuseppe Vacchiano. Entrambi, classe 2005 e di piede sinistro, arrivano dall'ASD Atletic Cicciano del presidente Simone Paolino, scuola calcio nella quale i due ragazzi hanno mosso i primi passi. La società è gestita anche dai figli di Paolino, Biagio Barbato e Stefano (quest'ultimo ex responsabile dell'area tecnica del Melfi e da poco componente dello scouting della Virtus Entella).

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy