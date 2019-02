© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante Yves Baraye ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza e raccontando la trattativa che lo ha portato dal Parma al Padova: “Ho visto una squadra compatta, che ha voglia di salvarsi. Pur non giocando da mesi ho cercato di dare del mio meglio, ma è chiaro che la lunga inattività si fa sentire, ma credo che qui si possano fare grandi cose. - continua Baraye come riporta Padovagoal.it – Ho avuto altre richieste dall’estero, Grecia e Danimarca, ma quando mi ha chiamato il Padova ho accettato subito anche perché non volevo restare fermo altri sei mesi. Ricordo bene le sfide contro i biancoscudati quando ero a Parma, all’andata perdemmo 4-1, mentre al ritorno vincemmo 2-1 con un mio gol. Mbakogu e Bonazzoli? Contro il primo ci ho giocato diverse volte, mentre il secondo non lo conoscevo personalmente, ma si tratta in entrambi i casi di buoni giocatori”.