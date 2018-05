Bari, ag. Micai: "In B pochi portieri con il suo rendimento"

Ospite delle pagine di TuttoBari.com arrivano alcune dichiarazioni di Graziano Battistini, agente di Alessandro Micai, portiere del Bari, sul rendimento del suo assistito in questa fase cruciale della stagione: "Considero il rendimento di Micai di alto livello e con una continuità che in Serie B hanno pochi portieri. Mi auguro che Alessandro continui a fare ciò che sta facendo e che lo faccia fino alla fine, sia se ci saranno i playoff sia se non ci saranno".