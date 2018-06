Bari, ag. Micai: "Troppe situazioni da capire prima di parlare del futuro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Graziano Battistini, agente del portiere del Bari Alessandro Micai, ha fatto il punto sul futuro del proprio assistito (fonte TuttoBari): "E' arduo parlare di programmi a Bari. La situazione societaria non è bella. Malgrado gli sforzi sono stati eliminati dai play-off. Ahimé, la società non ha risposto presente ed è stata protagonista in negativo. Credo che la società sia stata l'artefice dell'eliminazione a Cittadella. Giocare la partita al San Nicola sarebbe stata un'altra storia. Il futuro? Il mio assistito ha tutti i numeri per giocare in Serie A. Non mi nascondo: chi lo prende, fa un affare. Il sogno di Alessandro era/è andare in A col Bari, ma per fattori extra-calcistici non è stato possibile. Sampdoria? Non ha avuto riscontri. Sono voci prive di fondamento".