Bari, ag. Raicevic: "Tornerà in Puglia e poi valuteremo il da farsi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Tuttobari.com l'agente Gabriele Savino ha parlato dell'attaccante Filip Raicevic, reduce dall'esperienza alla Pro Vercelli, del Bari e del futuro del montenegrino: “Spiace che la squadra sia retrocessa, ma a Vercelli il giocatore ha trovato una buona continuità e ha fatto il suo anche se da un calciatore come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Per me, sono sincero, in Serie B deve andare minimo in doppia cifra perché ha le qualità per farlo. - continua Savino - Ora tornerà a Bari, vedremo i programmi con la società. Dobbiamo ancora parlarne con il direttore e poi faremo le valutazioni. La scorsa estate si è deciso di mandarlo a giocare. Era importante per lui e siamo contenti per le presenze fatte".