Bari, agli sgoccioli l'avventura di Andrada. Può tornare in Sud America

Sembra destinata a terminare dopo appena sei mesi l'avventura italiana di Federico Andrada. L'attaccante classe '94 infatti in questi mesi ha trovato poco spazio al Bari, appena una presenza, e in estate potrebbe cambiare aria per cercare maggiore spazio altrove. Secondo quanto rivelato da Tuttocalciopuglia.com l'argentino avrebbe mercato sopratutto in Sud America con alcuni club che si sarebbero già mossi per prelevarlo alla riapertura del mercato.