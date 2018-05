Bari, allenamento differenziato per Morleo

© foto di Federico De Luca

Seduta mattutina per il Bari sul campo dell’antistadio “San Nicola”. La squadra, al completo, ha lavorato svolgendo una seduta tecnica con test e percorsi atletici per aumentare forza e velocità. Lavoro differenziato per Archimede Morleo (lavoro atletico sul campo), come riferito dal sito ufficiale del club pugliese.