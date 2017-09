Bari, ancora da sciogliere riserve circa dei calciatore da mettere in rosa

Leandro Greco © foto di Federico De Luca

Sono ancora da sciogliere, come riporta tuttobari.com, alcuni nodi in casa Bari, legati a possibili tesseramenti. La società non ha ancora sciolto le riserve per i difensori Djavan Anderson e Ivan Marquez, ed è da chiarire la situazione legata a Jherson Vergara, sul cui contratto sono ancora in corso verifiche circa il deposito dello stesso.

Non solo, da valutare anche il futuro del difensore Mattia Cassani e dei centrocampisti Raphael Martinho e Leandro Greco, che occupano anche tre posti over nella lista.