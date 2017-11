Bari, ancora differenziato per Marrone e D'Elia

Fonte: fcbari1908.club

© foto di Federico Gaetano

Allenamento pomeridiano per i biancorossi all’Antistadio “San Nicola”, dove la squadra ha giocato una partitella con i ragazzi della Primavera di Stefano De Angelis. Seduta differenziata per Luca Marrone (palestra e terapie) e Salvatore D’Elia (palestra e terapie). Assenti, perché impegnati con le rispettive nazionali, Norbert Gyömbér, Elio Capradossi e Migjen Basha (di ritorno in serata dalla visita medica con lo staff della nazionale albanese).