Bari, Andrada allontana il mercato. Con un gol fantastico

Nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero già in procinto di lasciare il Bari, dove è arrivato lo scorso gennaio, l'attaccante Federico Andrada non si lascia distrarre. Alla sua prima da titolare, dopo aver collezionato appena otto minuti in questi mesi, l'argentino è infatti andato a segno contro il Perugia portando i suoi sul momentaneo 2-0 (la gara è poi finita 3-1), un gol fantastico, probabilmente il più bello di giornata, che potrebbe cambiare non solo la sua stagione, ma anche il futuro. Di certo ora Fabio Grosso sa di poter contare su un'altra freccia, più fresca rispetto a tanti altri compagni, nella propria faretra.