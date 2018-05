Bari, Andrada: "Ho aspettato tanto questo momento. Sogno promozione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Andrada, centravanti del Bari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il tris rifilato dai Galletti al Perugia: "Ho aspettato tanto questo momento, adesso sono felice. I miei genitori erano in tribuna, sono arrivati tre giorni fa, il gol è per loro. Ho fatto tanti gol nelle giovanili del River, ma è il passato, devo pensare al Bari. Devo fare di più, continuare così per vincere le partite che mancano, sempre con il sogno di andare in Serie A. Il River Plate è una squadra grande, compra giocatori sempre di livello, come in Italia l'Inter o la Juve, ho giocato quindici-venti partite lì, ma non è facile. Non so se potrò giocarci ancora, ma adesso penso a questa squadra, siamo un gruppo fantastico. È tanto tempo che non possiamo sognare la promozione, dobbiamo continuare così".