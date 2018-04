Bari, ansia per Nenè: rischia di saltare la gara con l'Entella

© foto di Federico Gaetano

Ultime notizie sul Bari, che arrivano attraverso le colonne dell'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno. Ieri tutti presenti all'allenamento eccezion fatta per Morleo (solo terapie), Brienza (corsa sul campo e terapie) e Nenè, fermo per un risentimento muscolare. Mister Grosso tenterà di recuperare i primi due. Brienza è considerato un’arma decisiva a partita in corso. In chiave Entella tornerà sicuramente Henderson, il centrocampista più affidabile in questo periodo.