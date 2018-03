Bari, Balkovec: "Felice per l'esordio. Da Grosso posso imparare tento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino sinistro del Bari Jure Balkovec ha parlati sul sito ufficiale del club dopo il suo esordio con il club pugliese: “Non giocavo da diversi mesi, ma sono contento della mia prestazione, anche se non è arrivata la vittoria. Abbiamo messo molta pressione allo Spezia ottenendo tantissimi angoli e crescendo nella ripresa. Peccato per lo svantaggio iniziale, però sono felice di aver offerto l'assist a Ciccio (Brienza NdR) per il pari. - continua Balkovec parlando del suo ambientamento in Italia - In Slovenia non avevo mai giocato in un campo così grande e con così tanti tifosi., sono felice dell'impatto con il Bari e sono molto contento di essere allenato da Fabio Grosso. Il mister ha giocato nel mio stesso ruolo e posso imparare tanto da lui. Sabato giocheremo contro il Cittadella. Partita complicata, loro sono in alto in classifica. Spero di poter giocare nuovamente titolare".