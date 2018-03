Bari, Basha carica il gruppo: "Non possiamo più sbagliare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Bari Migjen Basha ha parlato in conferenza stampa tornando sul pareggio dell'andata contro la Pro Vercelli: “Più che riscattare quella gara dobbiamo proseguire il cammino intrapreso, a questo punto della stagione non possiamo più sbagliare anche perché abbiamo già sbagliato tanto. Pro Vercelli? Ogni volta che abbiamo pensato che era una sfida facile abbiamo subito un paio di gol. È fondamentale vincere. Io cerco sempre di dare il massimo, poi è il mister che decide se schierarmi o meno. Non so perché io dovrei lamentarmi se non l'hanno fatto altri, gente come Brienza, Cassani e Morleo. Credo che quelle due partite ci abbiano insegnato tanto, non potevamo fare peggi. - conclude Basha come riporta Tuttobari.com - Raicevic? Non so se vuole prendersi una rivincita, ma non credo perché lui si è sempre comportato bene e il gruppo è stato perfetto nei suoi confronti. Giocare contro un'ex squadra dà sicuramente uno stimolo in più, speriamo non sia in giornata. Noi non abbiamo comunque nessun problema con lui".