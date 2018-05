Bari, Basha: "Perdere così brucia, meritavamo di più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano biancorosso Migjen Basha commenta così la sconfitta con il Parma ai microfoni di Radionorba: "La squadra sta bene. Purtroppo oggi esce a mani vuote su un campo in cui quantomeno meritava un pareggio, anche se non so se in classifica sarebbe cambiato qualcosa. Ora testa al Carpi, dove vincere è imporante per poter giocare in casa l'andata dei play-off. Certamente perdere così brucia, ma è confortante vedere la mentalità positiva che ha avuto questa squadra. Noi sappiamo il gioco del Parma, loro ti aspettano e cercano di colpirti in contropiede. Nel primo tempo abbiamo avuto buone occasioni, purtroppo non è andata come speravamo", riporta Tuttobari.com.

Il centrocampista continua poi commentando il rosso ad Empereur: "Non mi ricordo bene dov'era il fallo, quindi non so giudicare bene, non vorrei dire cavolate. Anche se il rosso mi è sembrato molto generoso, ed è la seconda volta dopo quello di Marrone a Palermo.''

Ultime parole riguardo il rischio della penalità che potrebbe essere comminata al Bari: ''Noi aspettiamo la sentenza, ma pensiamo al campo. Se dirà che ci devono essere tolti i punti, avranno ragione i giornalisti che tirano sempre fuori il discorso. Se non li tolgono avremo ragione noi.''