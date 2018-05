Bari, Basha: "Sconfitta che brucia, rosso a Empereur generoso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta di Parma, Migjen Basha ha commentato il risultato maturato al Tardini, come riporta il sito ufficiale del Bari: "Purtroppo oggi si esce a mani vuote, ma avremmo meritato il pareggio per le occasioni avute. La sconfitta brucia, anche se in classifica non è cambiato nulla. Di buono c'è la mentalità che abbiamo avuto, ma ora pensiamo al Carpi. Siamo pronti a mantenere la sesta posizione per giocare davanti ai nostri tifosi. L'espulsione di Empereur? Non ho visto bene la posizione. Il rosso però mi è sembrato generoso".