Bari, Brienza: "Sarebbe bello chiudere a 40 anni in A"

© foto di Federico Gaetano

Ospite degli studi del TG3 Puglia Franco Brienza, trequartista del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione dei pugliesi e sui playoff che attendono la formazione di Fabio Grosso: "Siamo al punto decisivo del campionato. Quello che noi e tutti i tifosi baresi abbiamo aspettato per un anno. Sabato allo stadio, abbiamo bisogno di tutti, del calore dei nostri tifosi. D’altro canto, anche la città di Bari, credo, stia aspettando questo momento. Conosciamo bene le insidie della gara con il Cittadella, una formazione che gioca bene e da tanti anni insieme. Inizieremo, da oggi, a preparare nei minimi particolari questo incontro. Gara secca dove sono determinanti gli episodi, quindi nulla va lasciato al caso. E’ stato un’ottima stagione del Bari, secondo me. Siamo arrivati al di sotto di squadre che potenzialmente e economicamente sono superiori, con l’unica eccezione del Venezia che rappresenta la sorpresa del campionato. Abbiamo scoperto un allenatore, che seppur esordiente, si è dimostrato molto forte ed un presidente che, da due anni, cerca di costruire qualcosa di importante. Sacrifici personali? Ogni giorno per me è una sfida, ma la passione per questo sport, per questa professione, vince su tutto. Giocare a 39 anni con ragazzi di 20 è dura, ma impegno, determinazione e vita regolare non mancano e hanno contribuito ad essere ora qui. Futuro? Non so dare una riposta precisa. Ora penso a questi playoff, al Bari. Resta, però, il desiderio di chiudere la carriera a 40 anni in serie A. Vediamo se ci riusciamo”