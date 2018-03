Bari, Brienza: "Siamo stati poco lucidi, abbiamo regalato un tempo"

© foto di Federico Gaetano

Franco Brienza, attaccante del Bari, in zona mista ha analizzato la prestazione dei suoi compagni contro la Pro Vercelli:"È mancata un po' di gestione, potevamo essere più lucidi nel finale. Una squadra che vuole arrivare in alto, non può farsi riprendere così: questi sono due punti buttati ma questo è il calcio. La rabbia di oggi la trasformiamo in positività in vista di martedì. Condizione fisica? Ho superato quasi tutti i problemi, sto bene.

Toure de force? Siamo coscienti e lo sappiamo ma abbiamo una rosa per fare bene in tutte le gare. Risultato giusto? È un risultato giusto, non siamo stati brillanti nel primo tempo e abbiamo regalato un tempo. La sosta ha inciso? Non so se ha inciso ma per noi giocare era importante, lo stop forzato è stato un po' diverso dalle altre volte perchè le motivazioni erano diverse. Abbiamo reagito soltanto dopo lo schiaffo. Abbiamo tutti l'obiettivo di fare bene, sia chi gioca di più che chi gioca di meno."