Bari, Cissé: "Entriamo in campo intimoriti. È un buon punto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le dichiarazioni dell’attaccante biancorosso, Karamoko Cissè, al termine della partita con il Cittadella: “Entriamo in campo spesso intimoriti. Poi, ci rendiamo conto che possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo avere solo quello spirito ed essere consapevoli delle nostre forze e delle nostre qualità. Non buttiamo via questo punto, conquistato su un campo difficile. La mia posizione? Siamo in tanti li davanti, dobbiamo dare sempre il massimo in qualsiasi posizione veniamo chiamati a giocare”.