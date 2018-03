Bari, Cissè: "Serve maggiore convinzione nelle nostre potenzialità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dal TGR Puglia l'attaccante del Bari Karamoko Cissè ha parlato del suo ritorno al gol contro il Brescia e degli obiettivi per il finale di stagione: “Contro i lombardi noi attaccanti abbiamo trovato la serata giusta, sacrificandoci tanto come sempre. Nenè ha fatto una grande partita, è stato il migliore in campo con il gol e i due assist, così come Improta. Galano? È il nostro capocannoniere e sono certo che tornerà presto al gol. Samo in un momento positivo, vogliamo dare continuità ai risultati positivi avuti nelle ultime giornate. Quella di Ascoli non sarà una partita facile, ci saranno tante insidie. Tutto dipenderà dal nostro atteggiamento, dalla voglia e dalla fame con cui andremo là. - conclude Cissè come riporta Tuttobari.com - Il nostro obiettivo è scalare la classifica giornata dopo giornata e poi alla fine vedremo dove siamo arrivati. Dobbiamo essere più convinti delle nostre potenzialità perché se mettiamo tutta la voglia e la cattiveria, possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra”.