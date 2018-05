Bari, Corriere del Mezzogiorno: "Col Parma sfida playoff"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Con il Parma sfida playoff per blindare il sesto posto". Titola così il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione barese, al Tardini sarà un match per cuori forti. In caso di successo degli emiliani, il Bari direbbe definitivamente addio ai residui sogni di promozione diretta e rischierebbe di essere sorpassato dal Cittadella (impegno non impossibile a Carpi). A quel punto peraltro il club veneto affronterebbe l’ultima stagionale con il destino tra le sue mani: vincendo, sarebbe sesto, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Se il Bari pareggiasse, allo stesso modo la serie A diretta sfumerebbe quasi del tutto, ma almeno ci sarebbe una certezza: tre punti con il Carpi, nell’ultimo turno, metterebbero in cassaforte la sesta piazza.