Bari, Corriere del Mezzogiorno: "Tegola sui playoff del Bari"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Tegola sui playoff del Bari". Titola così l'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno in merito ai galletti, sottolineando che la Società è stata deferita per irregolarità contabili: la squadra può perdere due punti. Potrebbero rivelarsi decisivi in ottica playoff, a tre turni dalla fine del campionato di Serie B e con un calendario che vedrà il Bari sfidare Perugia, Parma e Carpi.