Ufficiale Bari, dal Modena arriva in prestito Guiebre: ufficiale il trasferimento del laterale burkinabè

vedi letture

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Modena F.C. i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Abdoul Razack Guiebre (17.07.97, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso); il laterale burkinabè vestirà la maglia numero '19'.

Giunto in Italia a soli tre anni, comincia a giocare a calcio nelle fila del Forlì, vestendo, dal dicembre del '16, la maglia del Rimini in Eccellenza (86 pres e 10 reti), centrando una doppia promozione fino in Lega Pro, vincendo la Coppa Italia Dilettanti regionale e la Supercoppa di categoria. Dopo una breve parentesi al Rieti, nel '20 firma per il Monopoli con cui totalizza 72 presenze, 2 reti e 12 assist in due stagioni di C. Il Modena lo acquista e lo presta alla Reggiana con cui centra la promozione in Serie B lo scorso anno (35 pres., 2 gol, 6 assist).

Dopo aver totalizzato 12 gettoni con la maglia della nazionale del Burkina Faso, il CT Hubert Velud lo ha inserito nella lista dei convocati per la Coppa d'Africa '24.

Benvenuto Abdoul!