Bari, defaticante per Basha dopo la contusione di ieri. In due a parte

Seduta mattutina per i biancorossi sul campo dell’antistadio “San Nicola” di Bari. La squadra, dopo la partita con il Pescara, è subito tornata in campo per una sessione di lavoro divisa in due gruppi. I calciatori titolari hanno svolto lavoro defaticante, il resto della squadra è stato impegnato sul campo per una seduta tecnica, con partitelle a campo ridotto. Lavoro defaticante anche per Migjen Basha, che ha rimediato durante la partita con il Pescara una contusione costale. Lavoro differenziato per Marios Oikonomou (corsa sul campo) e Archimede Morleo (terapie). Lo riporta il sito ufficiale dei pugliesi.