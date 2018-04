Bari, Floro Flores: "Punto guadagnato col Novara, il gol una liberazione"

© foto di Federico De Luca

Nel post-gara di Bari-Novara ha parlato in zona mista Antonio Floro Flores, autore del gol del pari. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di TuttoBari.com: "Lo voglio dedicare a Cassani perché sta passando un periodo delicato per i suoi genitori. Il mio pensiero va a lui. Questa rete è una liberazione ma è frutto di tanto lavoro e sacrificio. Sono contento per me e per i miei compagni perché abbiamo guadagnato un punto per come si era messa la partita. Abbiamo disputato una partita dove è prevalsa la paura dopo la beffa di Pescara. Dobbiamo fare di più, cercando di riportare la gente allo stadio, non pensando ai fischi o ad altro. Fallo di mano? Sono onesto, per me c'era il rigore. Pero' anche in occasione del loro gol, c'era fallo su Galano".