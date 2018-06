Bari, Foggia e Lecce: triplo derby pugliese in B. Non accadeva da 22 anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Triplo derby di Puglia in Serie B. Con la permanenza del Bari, che ieri ha pareggiato in casa del Cittadella, la salvezza del Foggia e la promozione del Lecce, la prossima Serie B vedrà infatti una triplice sfida tutta a tinte pugliesi. Non succedeva dalla stagione 1996-1997, sempre in Serie B.