Bari, Galano: "Foggia è la mia città, per questo non ho esultato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Galano ha analizzato il pari tra Bari e Foggia ai microfoni di Sky Sport: "Per me era la prima volta allo Zaccheria. Giocare contro Loiacono è stato incredibile, siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso tanto. È stata una partita equilibrata, credo che il pareggio sia giusto. È stata un'emozione segnare all'ultimo, ma contro la squadra della mia città, l'ho sentito un po', e per questo non ho esultato".