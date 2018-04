Bari, Gazzetta del Mezzogiorno: "Finalmente il colpo da tre punti"

Il Bari ha superato ieri l'Entella per 1-0 e consolida la sua posizione in zona playoff. La Gazzetta del Mezzogiorno riserva spazio in prima pagina ai galletti, titolando: "Bari, finalmente il colpo da tre punti". Adesso i pugliesi hanno 60 punti in classifica dopo 38 turni di Serie B.