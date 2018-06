Bari, Gazzetta del Mezzogiorno: "Grosso vuole il Verona"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Grosso vuole il Verona ma occhio alla clausola", scrive questa mattina La Gazzetta del Mezzogiorno. Il club ha in mano il rinnovo automatico e punta a monetizzare. Carattere riservato, l'ex juventino non è entrato in sintonia con la città. E con il silenzio stampa ha complicato tutto.