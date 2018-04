Bari, Giancaspro: "Orgoglio di aver scelto Grosso come allenatore"

A margine di un evento nella città di Bari il presidente dei Galletti Cosmo Giancaspro ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione in corso (fonte TuttoBari.com): "Sono orgoglioso di aver scelto Fabio Grosso come allenatore. Quest'estate abbiamo fatto una scelta precisa. Ci siamo affidati ai giovani, abbiamo svecchiato la squadra ed abbiamo preso un tecnico esordiente. Non dimentico che dopo tre giornate c'era già chi mi chiedeva di esonerarlo. Le voci sui mancati pagamenti degli stipendi? Non c'è niente da aggiungere. Si tratta di una fake news. I tifosi possono stare tranquilli".