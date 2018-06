Bari, Giancaspro rassicura la piazza: "Ci iscriveremo in Serie B"

Il presidente del Bari Cosmo Giancaspro attraverso le colonne del Corriere del Mezzogiorno ha voluto tranquillizzare la piazza in vista dell'assemblea dei soci prevista per il fine settimana che dovrà sciogliere numerosi nodi anche all'iscrizione al prossimo campionato: “I tifosi stiano tranquilli, come già affermato nella conferenza stampa di fine maggio il Bari ha sempre onorato i debiti e pagato le tasse. Anche le prossime scadenze saranno rispettate con l'iscrizione alla prossima Serie B. - continua Giancaspro - I nostri tecnici stanno lavorando per quantificare esattamente la cifra necessaria a rispettare i parametri di legge e gli obblighi contabili previsti per l’iscrizione al nuovo campionato".