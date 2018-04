Bari, Grosso: "Abbiamo fatto tanti punti, ma non dobbiamo fermarci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Bari Fabio Grosso alla vigilia della sfida contro la Salernitana ha parlato in conferenza stampa presentando il match: “In ogni partita vogliamo ottenere il massimo dei punti, per questo ragioniamo partita dopo partita visto che ci sono ancora tanti punti a disposizione. Ora pensiamo a come mettere in difficoltà la Salernitana consapevoli dei loro pregi e dei lori difetti. Siamo una squadra composta da interpreti bravi, per assemblarla ci sono due strade. Tagliare fuori più della metà della rosa e puntare su undici ragazzi, oppure costruire e crescere, per fare questo bisogna avere tempo ed è necessario superare anche momenti no. Abbiamo fatto tanti punti finora, ma raramente sento dei complimenti per questa squadra. Colantuono? Mi sono chiesto come mai tanti allenatori non siano riusciti a far bene qui e una risposta me la sono data. Questa città ha tanti spettatori, ma anche altre squadre possono pretendere qualcosa. Ho grande rispetto dei colleghi, a maggior ragione di Colantuono, non mi piace parlare di altri. - conclude Grosso parlando dei rientranti Brienza e Anderson – Ciccio non può giocare dall'inizio, è rientrato da troppo poco tempo per rischiarlo. Il secondo invece è in condizioni ottimali e ha le qualità per scendere in campo dall'inizio”.