Bari, Grosso: "Daremo tutto, abbiamo le armi per poter essere protagonisti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Grosso, tecnico del Bari, ha parlato così prima della sfida contro il Cittadella ai microfoni di Sky Sport: “Noi siamo stati contentissimi del traguardo raggiunto al termine del campionato ed ora ci siamo preparati bene per questa partita. L’attesa è stata più lunga di quanto potessimo immaginare, ma oggi scenderemo in campo per fare la partita. Formazione? Il modulo conta quando s’inizia. Qualche ragazzo non si è potuto allenare negli ultimi giorni, ma abbiamo le armi per poter essere protagonisti e rispettando al massimo un avversario di cui conosciamo tutte le caratteristiche”.

Sull’unico risultato a disposizione per passare il turno: “La fortuna è che, in quarantadue giornate, abbiamo sempre provato a vincerle tutte. Oggi continueremo su questa strada, daremo tutto: sappiamo di avere le qualità, gli episodi saranno determinanti. L’avversario è di tutto rispetto, ma noi vogliamo essere protagonisti”.