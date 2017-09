Bari, Grosso e la trasferta di Empoli: "Non sarà facile, hanno qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della trasferta contro l'Empoli, il tecnico del Bari Fabio Grosso ha così parlato in conferenza stampa: "E' una sfida difficile. Affrontiamo una squadra che ha grandi qualità e che ha fatto ottimi investimenti. Vorranno sicuramente far bene per trovare la loro prima vittoria. Questo deve essere uno stimolo per migliorare, assemblarci, diventare il prima possibile squadra. Lo scorso anno il Bari ha avuto problemi fuori? Abbiamo cambiato tanto. C'è bisogno di tempo per trovare una precisa identità. Dobbiamo saper offrire quando c'è da soffrire, attaccare quando c'è da attaccare. Sappiamo che giocare al San Nicola è un'altra storia visto che abbiamo il supporto del pubblico. Mi piacerebbe vedere lo stesso coraggio che ho visto in queste prime tre gare", le parole riportate da Tuttobari.com.