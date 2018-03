Bari, Grosso: "Galano sarà utile, non ci sono promossi e bocciati"

© foto di Federico Gaetano

Fabio Grosso, tecnico del Bari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Ascoli: “Con Cosmi ho vissuto momenti splendidi, mi ha dato l’occasione di giocarmi le carte nel calcio che conta. Formazione? Come dico spesso, non sono determinanti gli interpreti: oggi desideriamo dare continuità ai nostri risultati, nonostante le defezioni e le insidie di questa sfida. Vogliamo percorrere la strada intrapresa”.

Su Galano: “Cristian ha delle qualità enormi, sono straconvinto che sarà utilissimo. Non si può pensare di fare quarantadue partite a palla, lui è un calciatore fuori categoria in B. Ha fatto tanti gol ed ultimamente, anche se non ha segnato, ha fatto buone prestazioni. Nelle formazioni non ci sono promossi e bocciati, ho pensato fosse il caso di dare una chance anche ad altri ragazzi che stanno facendo bene”.