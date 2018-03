Bari, Grosso: "Galano? Se non avesse difetti non sarebbe qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bari Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì contro l'Avellino in trasferta: “Affrontiamo un squadra in difficoltà e in un ambiente particolare, conosciamo le insidie, ma il nostro obiettivo è quello di riprendere il cammino interrotto ad Ascoli, uno stop che non volevamo e che vogliamo metterci alle spalle. Sappiamo che i punti che abbiamo bastano per salvarsi, ma non per garantirci i play off e quindi dobbiamo fare ancora qualcosa, credo che fra 3-4 giornate potremmo capire quali posizioni potremmo ancora scalare. Ascoli? Siamo stati passivi e abbiamo preso gol, da lì è stata una partita diversa, loro si sono chiusi tanto e per tutta la gara abbiamo provato a creare occasioni da gol, troppo poche però per quello che potremmo fare. Avremmo dovuto aumentare la velocità del gioco, avremmo dovuto cercare qualche giocata. - continua Grosso come riporta Tuttobari.com - Galano? Cristian è un giocatore che nella sua carriera aveva fatto al massimo 13 gol e già così sarebbe alla stagione top della sua carriera quindi serve equilibrio, se non avesse difetti non sarebbe ancora qui in B. Se avesse continuato con quella media ora sarebbe a 40 reti, ma sono convinto che si rifarà in questo finale e darà quello che sa dare alla squadra. Lui in questo momento sta esaltando più quelli che sono i suoi difetti che i pregi. Forse non serviva dirgli che giocava a sinistra invece che a destra, visto che lui ha nel carattere il suo punto debole, ma sapete che stima ho per Galano, ma io cerco di fare le scelte migliori".