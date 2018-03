Bari, Grosso: "Gara complicata, vogliamo tornare alla vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bari Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Brescia: "Le partite sono tutte difficili. Sappiamo che gli avversari che arrivano hanno tanta voglia di fare punti. Sarà una partita complicata con gli avversari attaccano bene gli spazi e dovremo essere attenti e trovare punti perchè vogliamo tornare alla vittoria".

Bari squadra che recupera più punti nelle riprese ma subiti tanti gol. Questione di approccio?

"Cercheremo di partire meglio perchè non ci piace andare in svantaggio in casa. Cercheremo di tenere in equilibrio per poi sbloccarla in nostro favore. La bravura che nel secondo tempo riusciamo a fare meglio è perchè in panchina abbiamo qualità".

E' una partita bivio?

"Ancora no perchè ne mancano ancora tante. Mi auguro tra un po' di giocarne alcune bivio perchè vuol dire che abbiamo fatto tanti punti".