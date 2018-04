Bari, Grosso: "Meglio nella ripresa, non possiamo dominare tutti"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Queste le dichiarazioni di Fabio Grosso, tecnico del Bari, rilasciate a Radio Norba e riportate da TuttoBari dopo il pareggio contro il Novara. "Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, ci hanno messo in difficoltà. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosa di diverso, meritando il pareggio. Ci portiamo a casa un altro risultato positivo anche se l'avremmo voluto pieno. Floro Flores ha fatto un gran gol. Il rigore? Ci poteva stare per loro, ma guardando gli episodi ci poteva stare anche per noi nel primo tempo. Il risultato ce lo prendiamo, non si può pensare di dominare tutti gli avversari".