Bari, Grosso: "Non abbiamo resistito nel momento più difficile"

A margine della sfida tra Bari e Salernitana, il tecnico biancorosso Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa: "Avevamo approcciato bene la partita - riporta TuttoBari - E' vero che abbiamo sbloccato il risultato in maniera un po' fortunosa ma è altrettanto vero che abbiamo meritato il vantaggio e abbiamo avuto un paio d'occasioni per siglare il raddoppio. Nella ripresa invece abbiamo perso le distanze e concesso qualche occasione agli avversari. Non siamo riusciti a ripeterci. Siamo stati troppo precipitosi nelle giocate e ci siamo allungati, favorendo la Salernitana. Non siamo stati in grado di tornare ad essere padroni del gioco. L'ingresso di Rosina è stato decisivo? Sicuramente la Salernitana ha fatto un altro tipo di gara. Sia per meriti loro che per demeriti nostri non siamo riusciti a resistere nel momento di difficoltà. Dopo il gol dell'1-1 abbiamo avuto un attimo di sbandamento. Ho inserito Busellato per provare a riequilibrare la squadra e poi giocarmi la vittoria nel finale con gli altri cambi. Rimpianti? Dovevamo chiuderla nel primo tempo ma tutte le gare sono difficili, i risultati di questa giornata lo dimostrano. Bisogna essere determinati negli episodi, noi oggi non lo siamo stati".