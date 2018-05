Bari, Grosso: "Non abbiamo rimpianti, vogliamo essere protagonisti"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Fabio Grosso, tecnico del Bari, ha commentato così la sconfitta per 1-0 in casa del Parma ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo rimpianti dopo questa partita, abbiamo affrontato un avversario di grande livello. Nel primo tempo c’è stato equilibrio, mentre nella ripresa abbiamo perso le distanze per cinque-dieci minuti. I ducali sono passati in vantaggio, noi abbiamo provato a pareggiarla: sarebbe stato un pari meritato”.

A cosa può aspirare questo Bari?

“La scorsa settimana ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto un ottimo percorso. E’ difficile riuscire a fare ciò che abbiamo fatto, ma non dobbiamo accontentarci. Domenica vogliamo vincere per provare a scalare posizioni, ai play-off potremo giocarci tutte le nostre carte. L’obiettivo è quello di salire in A, ma sappiamo di dover affrontare grandi squadre”.

La classifica finale rispecchia il valore del Bari?

“Tutti quanti abbiamo sempre voglia di fare meglio, ma non parliamo di occasioni sprecate. E’ un campionato insidioso, non è facile vincere ovunque. Non solo noi abbiamo sciupato chance”.

In casa o trasferta ai play-off, potrebbe dipendere anche dalla possibile penalizzazione…

“Noi non pensiamo a questo. Siamo stati bravi a fare ciò che abbiamo fatto, non vogliamo accontentarci, poi scopriremo se giocheremo in casa o meno. Abbiamo avuto un grande pubblico anche lontani dal ‘San Nicola’. Noi vogliamo essere protagonisti in questo finale”.