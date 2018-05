Bari, Grosso: "Orgoglioso di questi ragazzi, avanti con questa energia"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Dopo la vittoria conquistata contro il Perugia, il tecnico del Bari Fabio Grosso al sito ufficiale del club ha detto: "Grandissima partita contro una formazione di valore. Faccio i complimenti a tutto il gruppo, sono orgoglioso di questi ragazzi. Stanno facendo un percorso incredibile. Non ci dobbiamo accontentare perché abbiamo le qualità per continuare a fare quanto di buono stiamo facendo. Sono contento per chi ha iniziato la gara, e per chi è entrato. Andrada? Ha delle ottime qualità, è un ragazzo solare che ha saputo sfruttare il suo momento. Classifica? Sarei bugiardo se dicessi di non sapere la classifica, in questo momento però chiedo ai ragazzi di continuare con questa energia e coraggio. Ci andremo a giocare i playoff consapevoli di avere le qualità per essere protagonisti”.