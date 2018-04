Bari, Grosso: "Pareggi? Vogliamo cambiare tendenza, ma sarà dura"

Le sue parole a Sky Sport

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Fabio Grosso, allenatore del Bari, prima della gara con la Virtus Entella ha parlato a Sky Sport: "Pensiamo a far bene oggi. E' una gara importante in cui vogliamo ben figurare. Ho detto ai ragazzi che stiamo facendo un bel percorso, siamo contenti di quello che stiamo facendo. Non dobbiamo accontentarci perché possiamo ancora migliorare e dobbiamo tentare di riuscirci".

Sull'andamento del campionato: "I campionati sono strani. Il girone di ritorno ci ha visto protagonisti in tanti campi e meno protagonisti dove all'andata eravamo stati bravi in casa. Vogliamo cambiare la tendenza in una gara difficile contro una squadra che vuole mantenere la categoria. Sarà uno scoglio duro però vogliamo essere protagonisti in casa".

Sulle scelte di formazione: "Floro Flores sta bene. La gara è lunga e abbiamo bisogni di tutti. Vogliamo affrontare questo rush finale con la qualità della rosa a disposizione. Abbiamo tante armi a disposizioni. Iocolano? Simone è arrivato quest'anno da campionati minori. Ha tanto entusiasmo, ha voglia di fare bene e ha capito che questa è una grandissima opportunità. Non ha mai mollato e si è fatto trovare sempre pronto. Ci sta dando sia qualità che quantità facendo bene entrambe le fasi"