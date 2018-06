Bari, Grosso: "Pari che sarebbe bastato per quanto fatto sul campo"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Fabio Grosso, tecnico del Bari, ha commentato così il 2-2 contro il Cittadella ai microfoni di Sky Sport: “Oggi abbiamo disputato una buona partita, un grande primo tempo. Abbiamo gestito la partita, creato occasioni da gol e nella ripresa abbiamo mantenuto la stessa intensità; dopo il vantaggio, invece, ci è mancata la lucidità ed in dieci minuti abbiamo perso le distanze. Dopo il 2-2 dispiace non aver avuto sfruttato altre occasioni. Abbiamo fatto comunque un campionato importante”.

Si aspettava di più?

“Sarebbe abbastanza semplice e banale dire certe cose, io faccio le mie valutazioni. Sono contento ed orgoglioso dei miei calciatori, abbiamo fatto una stagione importantissima. Usciamo da questi play-off senza aver perso. Avremmo meritato la qualificazione sul campo sia dopo le quarantadue giornate, sia dopo le tre partite contro di loro”.

C’è rammarico per essere usciti con il pareggio dopo quanto successo in settimana?

“Noi siamo venuti qui per vincere. Peccato perché le decisioni sono arrivate con tempi e modalità azzardate, ma non tocca a noi commentarle. Usciamo da qui con un pareggio e ci sarebbe bastato per quanto fatto nella stagione regolare. Siamo tristi, ma consapevoli di aver fatto un’ottima annata”.

Nei supplementari forse non avete dato tutto…

“Ci è mancato un briciolo di energia, ho dovuto inserire calciatori che son stati fermi a lungo nell’ultimo periodo. Non siamo stati bravissimi. Facciamo un grande in bocca al lupo al Cittadella”.

Ora il futuro?

“Recupero un po’ di energie e poi vedremo. Metto passione in quello che faccio e cerco di farlo ogni giorno”.