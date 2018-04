Bari, Grosso: "Partita riaperta da una nostra ingenuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Grosso, allenatore del Bari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di Pescara: "Oggi sono contentissimo della prestazione che abbiamo fatto. Siamo venuti a giocare con personalità su un campo difficile contro un avversario in salute. Abbiamo fatto una grandissima prima frazione, peccato aver riaperto una partita con una nostra ingenuità. C'erano anche i presupposti per fare il terzo, ma siamo stati puniti. Avremmo meritato tre punti, vogliamo trasformare l'amarezza in rabbia e coraggio per i prossimi impegni. Sono stati bravi a sorprenderci quando forse neanche loro ci credevano più. Non mi va di parlare degli arbitri, ma credo che la gestione del finale poteva essere diverso. Le mura di casa imbrattate da qualcuno? Purtroppo il nome della città è venuto fuori prendendosi la responsabilità di pochi ragazzi superficiali. Non mi va di parlarne perché ci vivo da sempre, ci vivrò sempre e l'errore di qualcuno non macchia quello che io penso. Promozione diretta? Abbiamo un buon bottino di punti, ma il nostro obiettivo è settimanale. Oggi sarebbero stati molto pesanti i tre punti, dobbiamo guardarci anche dietro".