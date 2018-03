Bari, Grosso: "Pronti a superare le insidie che ci troveremo davanti"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Bari Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Ascoli nel turno pre-pasquale: “Ho chiesto ai ragazzi di avere l'ambizione di riuscire a fare le partite che facciamo quando siamo in palla, senza scadere nella presunzione. Vogliamo essere pronti a superare le insidie perché tutte le gare sono complicate. Purtroppo dobbiamo fare i conti con diversi indisponibili a cui si aggiunge anche Basha. Però rientra Gyomber e abbiamo Balkovec da valutare visto che ci raggiungerà direttamente domani in albergo. - continua Grosso come riporta Tuttobari.com - Attacco? Durante la settimana non ho visto nessuno bloccato, tutti sono ancora in grado di fare una grande partita. Conosciamo le qualità di Galano anche se non so se giocherà domani perché di volta in volta tutti possono essere protagonisti. Anderson? Per me ha fatto bene sia da ala sia da terzino. Cissè esterno? Sa far bene in questo ruolo, così come da centravanti".