Bari, Grosso: "Questa città saprà apprezzare quello che facciamo"

Le sue parole a Sky Sport

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Fabio Grosso, allenatore del Bari, dopo il successo contro la Virtus Entella è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono molto contento della nostra prestazione. Abbiamo cominciato con aggressività, volevamo tanto questi tre punti perché sono molto importanti. Indietro non guardiamo. Stiamo facendo delle ottime cose, ma ho detto ai ragazzi di non accontentarsi perché possiamo ancora fare meglio. Questa città saprà apprezzare quello che sta facendo questa squadra. Nelle ultime gare abbiamo ottenuto continuità di prestazioni, qualche risultato poteva essere diverso. Non ci dimentichiamo da dove veniamo e che stiamo facendo qualcosa di bello. Abbiamo le qualità per poter crescere".

Su Balkovec: "In rosa abbiamo dei ragazzi interessanti. Ci vuole pazienza per poterli aspettare alle volte, ci sono giovani di qualità. Balkovec fa parte di questi ragazzi e ha fatto una grande partita, piena, in fase sia offensiva che difensiva. Sinistro come il mio? No (ride, ndr)".